حبس 3 متهمين لترويجهم مدر الهيروين بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، حبس 3 متهمين بترويج الهيروين بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

بداية الواقعة كانت بتمكن ضباط قسم شرطة القطامية من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من الهيروين وزنت ٦٠٠ جرام، و٧٠٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهم وهاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.