تشييع جثمان صاحب رسالة "دكتوراه العناية المركزة" إلى مثواه الأخير بطنطا

شيّع أهالي مدينة طنطا بالغربية، الأحد، جثمان الدكتور محمود وهبة، مدرس مساعد الإحصاء بكلية التجارة بجامعة الأزهر في مسقط رأسه بمقابر العائلة في منطقة سيجر بمركز طنطا.

وعرف الفقيد إعلاميًا بأنه صاحب أول رسالة دكتوراه أعدت في العناية المركزة، حيث حصل على الدرجة بعد مناقشته لرسالة الدكتوراه خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفى.

وشارك مئات من زملاء الفقيد وأقاربه في أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، بمسجد توكل في المنطقة الأزهرية، وودعوه إلى مثواه الأخير في مقابر سيجر خلف مسجد سيدي عبد الرحيم، وسط حالة من الحزن.

والدكتور الراحل لاقي تأييدًا من رواد مواقع التواصل عقب حصوله على رسالة الدكتوراه بعد مناقشتها مع أساتذة جامعة الأزهر الشريف خلال الشهرين الماضيين.

ويعتبر الدكتور محمود وهبة، صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش داخل المستشفى ونالت قصته إعجاب الكثير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قد وجه بتكفل جامعة الأزهر بنفقات علاج الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي ناقش رسالة الدكتوراه منذ أيام قليلة في مقر علاجه بالمستشفى، لكنه توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.