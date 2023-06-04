محافظ الوادي الجديد يبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة "بصيرة" (صور)

التقى اللواء د.محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، برئاسة الدكتورة دعاء مبروك رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لبحث سبل التعاون المشترك لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ودعم تقديم الخدمات اللازمة لهم.

أوضح الزملوط أن اللقاء تناول التوسع في بروتوكول التعاون المُنفذ لإجراء مسح طبي شامل في مجال الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض العيون لطلاب المدارس، والذي تم تنفيذه لطلاب 35 مدرسة بمركز الخارجة، حيث وصل عدد الطلاب الذين شملهم المسح الطبي ١١ ألف طالب، كما تم توزيع ٢٦٩٢ نظارة طبية علي الطلاب وفقًا لنتائج المسح، موجهًا باستكمال المسح الطبي للطلاب بباقي مراكز المحافظة، كما تم الإتفاق على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بقسم المكفوفين بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، وتدريب الكوادر البشرية بالمركز.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره للتعاون المخلص من المؤسسة، مقدمًا لهم درع المحافظة تقديرًا لجهودهم المتواصلة في دعم أبناء المحافظة.

في سياق آخر، التقى محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، المهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة Econsult المتخصصة في الاستشارات الهندسية البيئية، خلال زيارتها للمحافظة؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الأخضر والمستدام.

أوضح الزملوط أن اللقاء استعرض أبرز ما تم تحقيقه من مشروعات ومبادرات لتعزيز التحول الأخضر ومراعاة البُعد البيئي والتي تكللت بإعلان مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية، كما بحث اللقاء التنسيق وتبادل الخبرات لتأهيل عدد من القرى للحصول على شهادة " ترشيد للمجتمعات الرشيدة".

واستقبل المحافظ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والوفد المرافق؛ لمتابعة الإجراءات الجارية لافتتاح فرع الجامعة، بحضور السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد المحافظ أن الوفد تفقد المقرات المقترحة والملائمة لإقامة كُليتين للبنين والبنات ومقر سكني لأعضاء هيئة التدريس، لافتاََ إلى تقديم المحافظة سبل الدعم اللازمة؛ للإسراع بالخطوات التنفيذية وتجهيز المقرات لبدء الدراسة العام الدراسي المقبل، واستيعاب أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري.