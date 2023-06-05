مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر
مع بداية اليوم يسعى المسلمين في جميع محافظات مصر على المداومة على الصلاة في أوقاتها، لذا يكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للالتزام بأداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر
وتنشر “الدستور” في هذه السطور مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 5-6-2023 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
- مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى القاهرة
وقت اليوم الإثنين 5 يونيو صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:24
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:34 م.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:03
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 5 يونيو 9:22 م.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:06
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 5 يونيو 7:36 م
وقت صلاة العشاء 9:04 م.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:01