الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية اليوم يسعى المسلمين في جميع محافظات مصر على المداومة على الصلاة في أوقاتها، لذا يكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للالتزام بأداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” في هذه السطور مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 5-6-2023 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

  • مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى القاهرة

وقت اليوم الإثنين 5 يونيو صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

 

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء 9:24

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو  4:03

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 5 يونيو  9:22 م.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:06

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 5 يونيو  7:36 م

وقت صلاة العشاء 9:04 م.

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو  10: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:01

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