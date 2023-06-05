مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مع بداية اليوم يسعى المسلمين في جميع محافظات مصر على المداومة على الصلاة في أوقاتها، لذا يكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للالتزام بأداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر

وتنشر “الدستور” في هذه السطور مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 5-6-2023 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى القاهرة

وقت اليوم الإثنين 5 يونيو صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء 9:24

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:03

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 5 يونيو 9:22 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:06

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 5 يونيو 7:36 م

وقت صلاة العشاء 9:04 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5 يونيو 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 5 يونيو 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:01