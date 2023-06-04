إصابة عامل وطالب في حادث تصادم بمحور 26 يوليو

أصيب عامل وطالب بإصابات خطيرة في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي أعلى محور 26 يوليو بدائرة القسم.

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص يقودها سائق، بصحبته عامل 50 سنة، وطالب 27 سنة، مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسيارة ملاكي بسبب توقف السيارة الملاكي قيادة موظفة أقصى اليمين فجأة قبل النزول إلى طريق مصر الإسكندرية تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.