"شوجر دادى" يتفوق على "رهبة" فى إيرادات شباك تذاكر السينما أمس السبت

تفوق الفيلم السينمائي "شوجر دادي" الذي يخوض بطولته النجمان بيومي فؤاد وليلى علوي في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، أمس السبت، على فيلم "رهبة - مصنع الكراسي" الذي يخوض بطولته النجم أحمد الفيشاوي، حيث طُرحا سويًا بالسينمات يوم 25 مايو الماضي.

وحقق فيلم "شوجر دادى" إيرادات أمس السبت بلغت قيمتها 254,288 جنيه، وتناقش فكرة العمل المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيما حقق فيلم "رهبة - مصنع الكراسي" إيرادات أمس السبت، بشباك التذاكر بلغت قيمتها 66,496 جنيه، والذي تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

ويشارك في بطولة فيلم "رهبة - مصنع الكراسي" عدد كبير من النجوم بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، وهم كل من الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.