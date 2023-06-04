"كان بيركب ماسورة".. سقوط سباك من الطابق السادس خلال عمله بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة إصابة سباك بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس في شارع شباب المنيب بالجيزة.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة إخطارا من مستشفى أم المصريين، يفيد بسقوط شخص من علو في شارع شباب المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم للواقعة.

بالانتقال والفحص تبين سقوط سباك، 30 سنة، مصابًا بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم من الطابق السادس خلال قيامه بتركيب شبكة مواسير مياه شرب، مستخدمًا الحبال، وخلال ذلك انقطع الحبل، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.