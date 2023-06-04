الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بحيازة كمية من الحشيش بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج، الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من الحشيش وزنت ٤٠٠ جرام بمنطقة المرج.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط شخصين حال استقلالهم دراجة نارية ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ٤٠٠ جرام ومبلغ مالى و هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

اجرامي استقلال الحشيش القانون المتهمين المضبوطات هاتف المحمول تحريات الامن

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