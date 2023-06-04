"قومي حقوق الإنسان" يزور محافظة أسوان ضمن جولاته الميدانية (صور)

زار المجلس القومى لحقوق الانسان، الأحد، محافظة أسوان وذلك ضمن خطة لجنة الشكاوى بالمجلس بعمل جوالات ميدانية فى جميع محافظات الجمهورية بهدف التعرف على المؤسسات الخدمية بتلك المحافظات للوقوف على أوضاعها وآليات عملها فى تقديم الخدمة للمواطن والربط بينها وبين نماذج الشكاوى التى تتلقاها لجنة الشكاوى بالمجلس ،وكذلك نشر الوعى والتعريف بدور المجلس وأهدافه فيما يتعلق بآليات تلقى ومعالجة الشكاوى.

تهدف الزيارة التعرف على تجربة محافظة أسوان فى التعامل مع شكاوى المواطنين وجودة الخدمات التى تقدمها المحافظة، خاصة أن أسوان حصلت على المركز الأول فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى التفاعل مع شكاوى المواطنين وزيارة عدد من دور الرعاية والوحدات المحلية لبعض المراكز وكيفية تعاملهم مع شكاوى المواطنين.

شارك فى أعمال تلك الزيارة الميدانية محمود بسيونى عضو المجلس ومقرر لجنة الشكاوى ومن الأمانة الفنية نبيل شلبى وبسام سمير وكريم عبدالمحسن الباحثين بلجنة الشكاوى بالمجلس.

شهدت الزيارة الميدانية عقد لقاءت مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ونائبة ومديرى وحدات حقوق الانسان والشكاوى بالمحافظة وزيارة لمجلس مركز دراو وتفقد الخدمات المقدمة من خلاله، بجانب زيارة لعدد من دور الرعاية بمحافظة أسوان .

بدأت الجولة بعقد لقاء محافظ أسوان ونائبة ثم تفقد للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، ومركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، كما قام الوفد بتفقد 3 دور رعاية ودار للمسنين ثم اختتم جولته بزيارة مجلس مدينة دراو وعقد لقاء مع رئيس المجلس للتعرف على الخدمات المقدمة من خلاله وذلك فى إطار تلقى الشكاوى والتفاعل مع المواطنين .