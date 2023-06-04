جهاز سفنكس الجديدة يشن حملة لإزالة التعديات بالريف الأوروبى

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجهودات الدولة للتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة والبناء بدون ترخيص واستيراد أملاك الدولة من الأراضي، توجيهاته اليوم، للإدارات المعنية بالجهاز للتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه مخالفات البناء بدون ترخيص بالمدينة.



وأوضح أن الحملة، الممثلة فى إدارات المخالفات والتنمية بالجهاز بالتعاون مع إدارة الأمن بتنسيق حملة إزالات، في وجود قوات تأمين من شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة، برئاسة اللواء أسامة بداري، مدير المنطقة المركزية والعميد إمام أحمد إمام، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة.



وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الإدارية الصادرة من جهاز المدينة بمنتجع الريف الأوروبي بكل من أحياء لوزان والزهراء بمنطقة الريف الأوروبي، والتي تمثلت في إزالة أعمال إنشاءات لاسوار ومبانِ تحت الإنشاء بدون ترخيص.