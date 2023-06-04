"حوار الأهرامات وسور الصين" في مؤتمر لـ"حماة الوطن" بالقاهرة

شارك اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي في مؤتمر "حوار الأهرامات وسور الصين"، يرافقة الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماه الوطن وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والدكتور أحمد السعيد عضو لجنة الثقافة المركزية بالحزب.

في البداية رحب نصير برئيس وفد الحزب الشيوعي الصيني برئاسة تشوتشيانغشان، موجهًا الشكر للصديق لباولي تشانغ السفير الصيني بالقاهرة علي دعوته لهذا للقاء مع الوفد الصيني رفيع المستوى، مؤكدًا عمق التعاون المشترك بين الصين ومصر برئاسة الرئيس السيسي الذي شهد في عهدة ازدهار في العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال نصير إن عنوان هذا اللقاء الهام "حوار الأهرامات وسور الصين" يدل علي مدى عمق الحضارتين المصرية والصينية في خدمة الإنسانية جميعا والنهوض بشعوب العالم.

أضاف أن “حماة الوطن”، برئاسة الفريق جلال الهريدي يعمل علي التنسيق والتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني الذي تمثل تجربته في قيادة دولة الصين تجربة فريدة من نوعها علي كافة الأصعدة، لافتًا غلى الحزب يعمل علي إعداد بروتوكول مع الحزب الشيوعي الصيني في العديد من المجالات لتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شعوب البلدين حيث إن الحزب لديه تجربة مجتمعية من خلال مراكز الأمل المنتشرة في المحافظات للتدريب علي الحرف اليدوية والتراثية والمشاركة المجتمعية للتمكين الاقتصادي للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

واختتم اللواء طارق نصير كلمته خلال لقاء حوار الأهرامات وسور الصين أن المرحلة القادمة ستشهد عدة لقاءات لتبادل الرؤى والتنسيق بين حزب حماه الوطن والحزب الشيوعي الصيني في إطار آلية تضيع دائما الوطن والمواطن نصب عينيها وتنتصر دائما لمصالح الوطن واستقراره ودعم تحركات القيادة السياسية في الوصول إلى الجمهورية الجديدة.