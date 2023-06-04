الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مجمعات زراعية وقوافل بيطرية.. جهود حياة كريمة في الجانب الزراعي

مجمعات الخدمات الزراعية
مجمعات الخدمات الزراعية

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقديم خدماتها للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا من حيث بناء وتطوير البنى التحتية، والمرافق الخدمية، من بينها تركيز الجهود على الجانب الزراعي في القرى الريفية، التي تعتمد عليها كمصدر دخل أساسي للأسر وذلك من خلال تدشين عدد من الخدمات التي ساهمت بشكل كبير في خدمة المواطنين هناك.

مجمعات الخدمات الزراعية

ودشنت مبادرات "حياة كريمة" عدد كبير من مجمعات الخدمات الزراعية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متكاملة، تفيد المزارع فهي تضم جمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعي، وآخر الرعاية البيطرية وهي تهدف لتقديم التنمية في القطاع الزراعي، والثروة الحيوانية.

مجمعات الألبان

كما قامت المبادرة بإنشاء مجمعات الألبان في العديد من القرى وهي تستهدف جمع الالبان من المربيين، تمهيدا لتوريدها للمصانع لتوفير منتجات الألبان والجبن في الاسواق، حيث لا يستطيع الفلاحون بتوفير الكميات التي تخدم السوق بالجهود الفردية، بل تحتاج إلى مصانع كبيرة، وفي الوقت ذاته فإن الألبان من المنتجات التي تحتاج إلى طرق خاصة للحفاظ عليها لفترات طويلة وهو ما لا يتوفر عند المربيين، فيتم تصريف المنتجات الزائده عندهم في مجمعات الالبان. 

زراعة آلاف الأشجار

كما قامت المبادرة بزراعة آلاف الأشجار في المحافظات بأنواع مختلفة ضمن الجهود التي قامت بها المبادرة في المساهمة في زيادة المساحات الخضراء، ورفع جودة الهواء، وتحسين المناخ، ومن ضمنها الشجر المثمر بالفواكة وغيرها، ليستفيد منها المواطنون، ويساهم في تحسين صحتهم، وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بزراعة مليون شجرة مثمرة.

قوافل بيطرية

وتستمر القوافل البيطرية الخاصة بـ"حياة كريمة" والتي تزور القرى والنجوع البعيدة لإجراء الكشوفات البيطرية على المواشي والفصيلة الخيلية، التي تساعد الفلاح في إنجاز الأعمال الزراعية وتوفير كافة الأدوات اللازمة للرعاية والعلاج.

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