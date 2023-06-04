الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أوبك بلس" تحدد مستوى الإنتاج عند 40.46 مليون برميل يومياً بداية من 2024

اوبك
اوبك

قرر تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، تحديد مستوى جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يومياً بداية من 2024 وحتى نهاية العام.

ويضخ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها (وفي مقدمتهم روسيا)، نحو 40% من الإنتاج العالمي للنفط، وتؤثر قراراته بشكل مباشر على أسعار الخام العالمية، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

فيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت المملكة العربية السعودية ومنتجون آخرون في أوبك بلس، قد أعلنوا في أبريل الماضي خفض إنتاج النفط طواعيةً بإجمالي 1.66 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مايو 2023 حتى نهاية العام،  بالإضافة إلى الخفض المتفق عليه مسبقاً بمقدار مليوني برميل يومياً في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية العام الجاري.

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