الأمن يكشف تفاصيل عودة طفل لأحضان أسرته بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من استغاثة لتغيب (أحد الأطفال - مقيم بمحافظة المنيا).

بالفحص أمكن تحديد والد الطفل المشار إليه وتبين أنه مزارع، مقيم بدائرة مركز سمالوط غرب بالمنيا وبسؤاله قرر بتغيب نجله عن منزل الأسرة بتاريخ 22 مايو الماضى وعودته مرة أخرى من تلقاء نفسه بتاريخ 26 مايو الماضى وأضاف بأنه كان بالإسكندرية خلال فترة تغيبه للعمل، ولم يحرر ثمة محاضر بتغيبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.