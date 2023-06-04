الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل عودة طفل لأحضان أسرته بالمنيا

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من استغاثة لتغيب (أحد الأطفال - مقيم بمحافظة المنيا).

بالفحص أمكن تحديد والد الطفل المشار إليه وتبين أنه مزارع، مقيم بدائرة مركز سمالوط غرب بالمنيا وبسؤاله قرر بتغيب نجله عن منزل الأسرة بتاريخ 22 مايو الماضى وعودته مرة أخرى من تلقاء نفسه بتاريخ 26 مايو الماضى وأضاف بأنه كان بالإسكندرية خلال فترة تغيبه للعمل، ولم يحرر ثمة محاضر بتغيبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استغاثة مواطن التواصل الإجتماعى فيس بوك بمحافظة الإسكندرية سمالوط غرب بالمنيا موقع التواصل الاجتماعي ملابسات ما تم تداوله موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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