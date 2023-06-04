الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم أعلن بيع المركبات المهربة جمركيًا على "فيسبوك"

متهم
متهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصورة روج خلالها صاحب الحساب لبيع جميع أنواع المركبات (توك توك– تروسيكل– دراجات نارية) المهربة جمركياً.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بالبحيرة).

أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إدارته للحساب المشار إليه) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إجراءات القانونية التواصل الاجتماعي النصب علي المواطنين بارتكاب الواقعة تحقيق مكاسب دراجات نارية مركبات توك توك مهربة جمركيا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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