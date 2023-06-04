"خلف الله" يصدر تكليفات عاجلة لرؤساء أحياء دمياط الجديدة

أصدر المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تكليفات عاجلة لرؤساء الأحياء بالمدينة لتتماشى مع المجهودات والحملات التى يشنها الجهاز فى التصدى للإشغالات والتعديات على خط التنظيم ووصلات المياه الغير قانونية (الخلسة)، مؤكدًا أن ياتي ذلك في أطار استكمال منظومة العمل بروح الفريق الواحد.

كما وجه أثناء اجتماعه لكافة الادارة المعينة بالجهاز باهمية تكثيف أعمال المتابعة اليومية لشركات النظافة العاملة بالمدينة دون تقاعس للحفاظ على البيئة، وتقديم خدمات افضل لسكان المدينة للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة والاهتمام بالمشروعات البيئية الصديقة.



وأكد أهمية التنسيق التام بين رؤساء الأحياء والإدارات المعنية وعمل تقارير يومية بأعمال المتابعة اليومية للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات، ودحرها فى مهدها واسترداد حق الدولة، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين وإتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة الحل لتلك المشكلات مهما كانت حجم المشكلة.



وأكد أنه لا تهاون فى التصدي لأي محاولة للخروج عن خطوط التنظيم والاشترطات البنائية مع استمرار أعمال الرصد لأي مخالفات والتعامل الفورى فى مهدها أن حدثت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واسترداد حقوق الدولة.