الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختل توازنها.. سقوط فتاة من شرفة منزلها بمنشأة القناطر

جثة
جثة

أصيبت فتاة بكسور وكدمات بعدما اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها في منشأة القناطر تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم منشأة القناطر إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من أعلى شرفة منزلها بمنشأة القناطر وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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