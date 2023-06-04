محمود مرسى.. مارد التمثيل

تحتفل السينما والدراما المصرية بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الفنان الراحل محمود مرسى، الذى يوافق ٧ يونيو ١٩٢٣، ويعد واحدًا من عمالقة التمثيل، الذين أثروا ذاكرتنا بأعمال عبقرية لا تنسى.

ولد الراحل فى الإسكندرية، ودرس الفلسفة فى كلية الآداب، وعمل مدرسًا لفترة، ثم استقال وسافر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائى بمعهد إيديك للدراسات العليا السينمائية بباريس، وبعد أن نفدت أمواله انتقل إلى لندن للعمل فى إذاعة «بى بى سى» البريطانية.

وحينما وقع العدوان الثلاثى على مصر، قرر «مرسى» العودة إلى الوطن، وعمل فى البرنامج الثانى بالإذاعة المصرية، ثم عمل مخرجًا بالتليفزيون المصرى، ثم عُين مدرسًا بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكانت بداية مشواره الفنى عام ١٩٦٢، بمشاركته فى فيلم «أنا الهارب»، مع فريد شوقى وزهرة العلا وإخراج نيازى مصطفى.

وكانت انطلاقة محمود مرسى الحقيقية بتقديمه فيلمه الشهير «شىء من الخوف» مع النجمة الراحلة شادية، مجسدًا شخصية «عتريس»، ليصبح بعد ذلك واحدًا من أبرز نجوم السينما.

وتزوج مرة واحدة من الفنانة سميحة أيوب، وأنجب منها ابنه الوحيد علاء محمود مرسى، وفى ٢٤ أبريل عام ٢٠٠٤ تعرض لأزمة قلبية وتوفى فى الحال، عن عمر يناهز ٨٠ عامًا.