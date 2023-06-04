الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود مرسى.. مارد التمثيل

محمود مرسى
محمود مرسى

تحتفل السينما والدراما المصرية بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الفنان الراحل محمود مرسى، الذى يوافق ٧ يونيو ١٩٢٣، ويعد واحدًا من عمالقة التمثيل، الذين أثروا ذاكرتنا بأعمال عبقرية لا تنسى.

ولد الراحل فى الإسكندرية، ودرس الفلسفة فى كلية الآداب، وعمل مدرسًا لفترة، ثم استقال وسافر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائى بمعهد إيديك للدراسات العليا السينمائية بباريس، وبعد أن نفدت أمواله انتقل إلى لندن للعمل فى إذاعة «بى بى سى» البريطانية.

وحينما وقع العدوان الثلاثى على مصر، قرر «مرسى» العودة إلى الوطن، وعمل فى البرنامج الثانى بالإذاعة المصرية، ثم عمل مخرجًا بالتليفزيون المصرى، ثم عُين مدرسًا بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكانت بداية مشواره الفنى عام ١٩٦٢، بمشاركته فى فيلم «أنا الهارب»، مع فريد شوقى وزهرة العلا وإخراج نيازى مصطفى.

وكانت انطلاقة محمود مرسى الحقيقية بتقديمه فيلمه الشهير «شىء من الخوف» مع النجمة الراحلة شادية، مجسدًا شخصية «عتريس»، ليصبح بعد ذلك واحدًا من أبرز نجوم السينما.

وتزوج مرة واحدة من الفنانة سميحة أيوب، وأنجب منها ابنه الوحيد علاء محمود مرسى، وفى ٢٤ أبريل عام ٢٠٠٤ تعرض لأزمة قلبية وتوفى فى الحال، عن عمر يناهز ٨٠ عامًا.

الأكثر قراءة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن أزمة حسن شاكوش وزوجته

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

مصرع طالب صدمته سيارة مجهولة فى الإسماعيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)