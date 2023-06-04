ضبط شخص بحوزته حشيش بـ1.5 مليون جنيه في الشرقية

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الشرقية من ضبط شخص بحوزته كمية من الحشيش تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون جنيه، أثناء المرور بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز.

تبين أن الشخص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، وتم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته 24 كيلو جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة للترويج لتجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال تكثيف التواجد الأمني بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.