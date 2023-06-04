عيسى يستعرض خطة "السياحة" أمام مجلس الشيوخ

استعرض اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار أبرز التطورات والمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وأبرز محاورالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح ما بين25% - 30% سنوياً وما يساهم به ذلك نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر، وهى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.



جاء ذلك خلال مشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في جلسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، لاستعراض خطة وزارة السياحة والآثار وبرامجها وأبرز التطوراتالتي تشهدها صناعة السياحة في مصر.

وأشار الوزير خلال الجلسة إلى أن المحاور تتمثل في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العملعلى تطوير وتحسين التجربة السياحية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن مسارات عمل عديدة منها أهمية استكمال تطوير البيئةالتشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، وإعادة توجيه برامج الإنفاقالعام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والاهتمام بملف التحول الرقمي بصورةأكبر.

وتطرق الوزير للحديث عن أبرز شرائح السائحين المحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلالالفترة السابقة، موضحاً أن الوزارة تركز استراتيجيا على 5 شرائح من السائحين وهم الذين يبحثون عن منتجات كل من السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عنالتجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.