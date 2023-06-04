الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لسائق توك توك قتل معلمة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية سائق توك توك بالسجن المؤبد، ما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية ، بعد اتهامه، بقتل مُعلمة، بعد سرقتها داخل منزلها.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم محرم بك، بعد تلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بقيام المتهم بقتل المجني عليها ه.ع.ع، معلمه، من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن دلف لمسكن المجني عليها عن طريق أحد النوافذ وبرؤية الأخيرة له.

وكشفت التحريات الي قيام المتهم بعقد العزم على قتلها، وتحصل على عصا خشبية "عكاز" من محل الواقعة، وسدد لها عدة ضربات استقرت برأسها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها إصابات أدت بحياتها وكان القصد، من ارتكاب تلك الجناية التأهب وتسهيل ارتكاب جنحة السرقة، ذلك أنه في ذات الوقت سرق المنقولات هاتف نقال ومبلغ مالي وعدد 6 خواتم وأسورة ذهبية وتم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة الجنايات.

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