مقرر لجنة الأحزاب السياسية: الحوار الوطنى قائم على عدم إقصاء أى رأى

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن اللجنة داخل الحوار تعمل على ضرورة التوصل لتوافق ومساحات مشتركة يمكن من خلالها العبور للجمهورية الجديدة.

وأضاف الطماوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة وضعت معيارًا رئيسيًا وهو أنه لن يتم إقصاء رأي أو فكر أو طرح أو التصويت على أي قرار دون موافقة الأغلبية بل وأكثر من ذلك.

وتابع: اللجنة سيكون صدرها مفتوح لجميع الآراء والأطروحات التي تصل إليها سواء من الأحزاب أو القوى السياسية أو المجتمعية، وكذلك من المتخصصين والخبراء، فمهمة كل لجنة هو التباحث معا من أجل تقديم رؤى مختلفة يمكن من خلالها حل المشكلات التي تؤرق المجتمع.

وأكد أن هناك العديد من المبادئ التي تحكم عملها، وهو ضرورة التزامها الكامل بالحياد وتجرد كامل وموضوعية، وضرورة تقبل جميع الآراء من الأحزاب السياسية، ومن أقصى اليمين لأقصى اليسار، والبحث حول أرضية مشتركة للبناء دون إقصاء لأحد، مما يستدعي بذل الجهد البدني بما يرتبط به من وقت زمني مهما كلفنا الأمر، وبكل ما أوتينا من قدرة في إطار احترام الدستور المصري والقوانين.