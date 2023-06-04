"الغد": المشاركون في "الحوار الوطني" حريصون على إعلاء مصلحة الوطن

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن جميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني حريصون على إعلاء المصلحة العليا ومجابهة الظروف والتحديات الراهنة والتضافر معًا من أجل صياغة حلول جادة للمشكلات التي تتعلق بكل ملف من الملفات التي يتم مناقشتها داخل كل جلسة، فضلاً عن عمق المقترحات والأفكار المقدمة من كافة المشاركين مما تحمله من أفكار ورؤى قادرة على تغيير الواقع للأفضل.

وأكد موسى، لـ"الدستور"، أن المحور الاقتصادي يمثل أولوية كبرى على مائدة الحزب فالوقت الراهن يحتاج إلى روشتة اقتصادية حقيقية تتناسب مع التحديات والظروف والأزمات غير المسبوقة من خلال دعم الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيهما في ظل تحديات ناتجة عن تصاعد نتيجة استمرار رفع الفائدة من البنك الفيدرالي.

وأشار إلى أن فكرة الحوار الوطني ممتازة وبعثت الحياة السياسية الحزبية من جديد في مصر بعد حالة ركود حزبي لسنوات، لافتًا إلى أن الحوار جاء ترسيخا لمبدأ القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بأن الجمهورية الجديدة تسع الجميع.