الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": المشاركون في "الحوار الوطني" حريصون على إعلاء مصلحة الوطن

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن جميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني حريصون على إعلاء المصلحة العليا ومجابهة الظروف والتحديات الراهنة والتضافر معًا من أجل صياغة حلول جادة للمشكلات التي تتعلق بكل ملف من الملفات التي يتم مناقشتها داخل كل جلسة، فضلاً عن عمق المقترحات والأفكار المقدمة من كافة المشاركين مما تحمله من أفكار ورؤى قادرة على تغيير الواقع للأفضل.

وأكد موسى، لـ"الدستور"، أن المحور الاقتصادي يمثل أولوية كبرى على مائدة الحزب فالوقت الراهن يحتاج إلى روشتة اقتصادية حقيقية تتناسب مع التحديات والظروف والأزمات غير المسبوقة من خلال دعم الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيهما في ظل تحديات ناتجة عن تصاعد نتيجة استمرار رفع الفائدة من البنك الفيدرالي.

وأشار إلى أن فكرة الحوار الوطني ممتازة وبعثت الحياة السياسية الحزبية من جديد في مصر بعد حالة ركود حزبي لسنوات، لافتًا إلى أن الحوار جاء ترسيخا لمبدأ القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بأن الجمهورية الجديدة تسع الجميع.

الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى الحياة السياسية الرئيس السيسي الزراعة والصناعة المهندس موسي مصطفي موسي القيادة السياسية

الأكثر قراءة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن أزمة حسن شاكوش وزوجته

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

مصرع طالب صدمته سيارة مجهولة فى الإسماعيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)