"الإسكوا" تنظم ورشة حول استخدام معايير البيانات الإحصائية.. غدًا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" غدًا، ورشة العمل السادسة حول استخدام معايير البيانات الإحصائية وتبادل البيانات الوصفية لإعداد التقارير المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وذلك في إطار سلسلة التدريب SDMX.

وتهدف ورشة العمل السادسة حول استخدام معايير البيانات الإحصائية وتبادل البيانات الوصفية لإعداد التقارير المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز قدرات البلدان في مجال تبادل البيانات الوطنية، وإلقاء الضوء على أحدث التطورات في تبادل المعلومات، والتشجيع على تطبيق البيانات الإحصائية، وتبادل البيانات الوصفية على المستوى الوطني.

وتضمّ ورشة العمل مجموعة من الإحصائيين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من مختلف الأجهزة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية، ويتخللها عدد من التدريبات العملية على تعيين البيانات وتحويلها باستخدام أدوات SDMX القياسية وفقًا للمعايير الدولية، وأمثلة على تكييف "تعريف هيكلية البيانات" على المستوى الوطني.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان - المكتب الإقليمي للدول العربية، وجامعة الدول العربية، يوم 1 يونيو الماضي، حواراً لأصحاب المصلحة، في سياق المراجعة السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية ومراجعة إعلان القاهرة 2013 بعد عشرة أعوام على تنفيذه.

واستهدف الحوار ضمان اتّباع نهجٍ متكاملٍ وتشاركيّ في عملية المراجعة، عن طريق تسهيل تبادل الخبرات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ومناقشة التحديات، وتقييم التقدّم المحرز، وتحديد الثغرات في تنفيذ إعلان القاهرة 2013. كما استهدف إعادة تأكيد الالتزام ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان القاهرة لعام 2013.

وشارك في هذا الحوار مجموعة من ممثلي أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الإقليمي والوطني من منظمات مجتمع مدني، بما في ذلك المنظمات الشبابية والمنظمات النسائية، والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية.