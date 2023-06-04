برلمانية: استهداف 30 مليون سائح يستلزم دراسة متطلبات الأسواق الخارجية

أكدت إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائبة حزب الشعب الجمهوري أهمية دراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية الخارجية، وذلك في ظل التطورات الناشئة ووجود أسواق منافسة ظهرت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أكدت إيلاريا، في بيان الأحد، أنه من أجل تحقيق استراتيجية وزارة السياحة وهى الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028 يتطلب من الدولة جهودا كبيرة لإنعاش القطاع السياحي من جديد وتنميته، منوهة إلى ضرورة البحث عن مصادر بديلة، بعد التأثر الشديد من انخفاض أعداد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا.

ونوهت حارص أن الوصول لهذا الرقم ليس مستحيل، ولكنه يحتاج أيضا إلى زيادة عدد الغرف الفندقية بانواعها لتصل الى نصف مليون غرفة، موضحة أن عدد الغرف الحالية ٢١٢ الف غرفه، وبالتالي نحن في حاجة إلى زيادته عبر ضخ مزيد من الاستثمارات به.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ألقى بظلاله على جميع القطاعات في مصر خاصة القطاع السياحي، لأن حجم السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 % من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وفق أرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية بالبلاد.

وأوضحت نائبة الشعب الجمهوري أن الانفتاح على الأسواق العالمية الاخرى اصبح ضرورة حتمية خلال الوقت الراهن لاستقطاب الجميع من كافة الأرجاء، مشيرة إلى أن النظر لسوق بعينه لن يحرك ساكنا خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها جاذبة للجميع .

ولفتت عضو النواب النظر إلى أهمية الحملات الدعائية بالوقت الحالي، عن طريق استمرار التنسيق بين مصر والجهات المصدرة للسياح، من اجل تنويع الزائرين وعدم الاعتماد على السياحة من أسواق بعينها فقط.