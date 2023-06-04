"الشيوخ الكازاخى" يمنح وزير الأوقاف والمفتى وأمين البحوث الإسلامية وسام "شفاعة"

منح مولين أشيباييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، كلا من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، وسام "الشفاعة" من الدرجة الثانية، لجهودهم في متابعة إصلاح وترميم مسجد الظاهر بيبرس.

جاء التكريم خلال المؤتمر العلمي الدولي، بمناسبة الذكرى الـ ٨٠٠ على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس، الذي تم تنظيمه بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مع الدكتور محمد مختار جمعة،

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مع الدكتور محمد مختار جمعة،

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مع الدكتور محمد مختار جمعة،

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مع الدكتور محمد مختار جمعة،