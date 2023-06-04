قرار جديد من جهات التحقيق بشأن أزمة حسن شاكوش وزوجته

حفظت جهات التحقيق جميع الاتهامات الجنائية في خلاف ريم طارق مع زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش وتحويلها لمحكمة الأسرة.

كانت جهات التحقيق بأكتوبر، قد أخلت زوجة حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات في البلاغ المقدم من الأخير بنشرها أخبارًا كاذبة حول سرقته لمشغولاتها الذهبية وقائمة المنقولات والتزوير في محررات رسمية.

كان محامي ريم طارق قد قدم ما يفيد بأن موكلته أبلغت زوجها بأنها ليست «بكرًا رشيدًا» وسبق الزواج لها، مطالبًا باستدعاء المأذون الذي عقد القران، متهمًا الزوج بالتزوير في أوراق رسمية.

وقالت ريم طارق، إن المشغولات الذهبية «الشبكة» وقائمة المنقولات ليسوا في حيازتها، مشيرةً إلى خروجها من منزل الزوجية بملابس البيت بعد نشوب خلافات بينها وبين شاكوش.