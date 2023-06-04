الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع انتظام قوافل "حياة كريمة" المجانية لطلاب الشهادة الثانوية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتظام القوافل التعليمية المجانية لطلاب شهادة الثانوية العامة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرة 10 أيام والتى تبث  اون لاين للمراجعه النهائية للمواد الدراسية لعدد من خبراء التعليم مع إقبال كبير من أبناء مطروح لمتابعتها خلال هذا الاسبوع بقاعة مكتبة مصر العامة. 

جاء ذلك في إطار التيسير على الطلاب و تخفيف الاعباء عنهم وأولياء أمورهم  و ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

في السياق، أعلنت محافظة مطروح في بيان، قيام مؤسسة حياة كريمة بإطلاق  مبادرة تحت عنوان ( ١٠ ايام تقدر )  بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم  ومكتبة مصر العامة بالمحافظة . 

وتتضمن فعاليات تلك المبادرة تنظيم قوافل تعليمية مجانية  اون لاين للمراجعه النهائية للمواد الدراسية للتخفيف الاعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم حيث تستقبل مدرسة الشهيد المعناوى طلاب الثانوية العامة، بينما تستقبل قاعة مكتبة مصر العامة طالبات شهادة الثانوية العامة باقسامها المختلفة من خلال عدد من خبراء التعليم  والمواد الدراسية المختلفة خلال الفترة من اول يونيه حتى ٩ يونيو ٢٠٢٣.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود المبادرة مع تذليل كافة العقبات وإعلان الطلاب لتحقيق مزيد من الاستفادة لأبناء مطروح، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة المواد الدراسية خلال ال ١٠ ايام القادمة وفق الجدول التي تم اعلانها للتيسير علي الطلاب.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6

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القوافل التعليمية تخفيف الاعباء حياة كريمه شهادة الثانوية العامة محافظ مطروح مكتبة مصر العامة

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