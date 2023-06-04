تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى.. بنزيما أساسيًا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-20223.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق المدريدي.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فشهد تواجد الفرنسي كريم بنزيما أساسيًا، في مباراته الأخيرة مع الفريق، بعد إعلان رحيله بنهاية عقده.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كل من: أندريه لونين، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، إيدين هازارد، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، فيديريكو فالفيردي، ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، ماريانو دياز.

يُذكر أن كريم بنزيما، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو وماريانو دياز، سيرحلون عن ريال مدريد عقب مباراة اليوم التي تُعد الأخيرة لهم مع الفريق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 77 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، ومتفوقًا على أتلتيكو مدريد بفارق نقطة.