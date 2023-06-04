إقبال على شواطئ الإسكندرية والإشغالات تتخطى الـ50%

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً متوسطًا، الأحد، وذلك عقب استقرار حالة الطقس بالمحافظة لتتخطى 50٪ في بعض شواطئ عروس البحر.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان مساء اليوم، أن نسبة الإشغال ارتفعت بشواطئ القطاع الشرقي لتصل إلي 25%، وشاطئ ميامي العام 75%، بينما حقق شاطئ جليم العام 50%، فيما حققت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب اشغال نحو 25%.

وأشارت سياحة ومصايف الإسكندرية إلى أنه رفعت شواطئ القطاعين الشرقي والغربي اليوم، الرايات الخضراء، مع هدوء فى حركة الأمواج وطقس لطيف معتدل، مشيرة إلى أن نسب الإشغال بشواطى الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، حتى التاسعة صباحًا لم تتعد 5%.

ويبلغ عدد شواطئ الإسكندرية 65 شاطئًا منقسمة إلى عدة فئات بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئان بشكل مجاني تماما، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5جنيه للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد و22 شاطئًا مميزا برسم دخول 15 جنيهًا للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا للفرد وجميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.

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