مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام اليوم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية، حيث كان في استقبالهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، ومسئولي الجهاز من نواب ومعاونين.

وقد استهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، الاجتماع مع مسئولي جهاز العاصمة بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى التوقيتات المحددة للمشروع، ورفع معدلات تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وتنسيق الموقع والإسكان.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، بعرض كامل عن كافة المشروعات في نطاق تكليف جهاز العاصمة الإدارية بالمدينة، وبيان نسب الإنجاز لكافة المشروعات والتواريخ المتوقعة الانتهاء، طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

ونوّه المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب وزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأهمية تكثيف العمالة، والالتزام بجودة التنفيذ والوقوف على العقبات والتحديات لدفع الأعمال.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الالتزام الكامل بمواعيد الانتهاء من كافة المشروعات طبقا للتوقيتات المخططة في نطاق تكليفات جهاز العاصمة.