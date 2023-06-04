"تعليم بني سويف" تحدد موعد فتح باب التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الأحد، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الثاني للعام الدراسي 2022/2023 وذلك بداية من الثلاثاء المقبل ولمدة 15 يومًا.

وأشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اجتماعه مع مسؤولى الشئون المالية والإدارية وشؤون الطلاب و لجان النظام والمراقبة حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات بني سويف واهناسيا وببا، بينما يضم قطاع "ب "إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور

ويقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم "مبلغ يتم تحديده عن كل مادة " بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف

واعتمد محافظ بني سويف نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 77.11% لطلبة النظامي ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.



ضمت لوحة الشرف الـ 12 الأوائل على مستوى المحافظة وهم "بحسب ترتيب المديرية":

_ سهيلة خالد زين العابدين محمد (280 درجة) مدرسة على بن أبي طالب ع بنات_ ناصر / المركز الأول

_ ملك هشام سيد محمود ( 280 درجة) مدرسة وحيد يوسف ع بنات _ ناصر / الأول مكرر

_ محمد محمود رجب على ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني

_ ميسرة جمال عويس أحمد ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني مكرر

_ حنين محمد حسين زيدان ( 279.5 درجة) مدرسة بوش ع ج بنات – ناصر/ الثاني مكرر

_ أيمن سيد محمد محمد ( 297.5 درجة) مدرسة رياض سعد زايد – ناصر / الثاني مكرر

_ روان أحمد صالح معوض ( 279.5 درجة) مدرسة الكوم الأحمر ع بنات / بني سويف الثاني مكرر

_ يوسف حمادة زغلول عيسى ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد عمر عبد الهادي ع م - سمسطا/ الثاني مكرر

_ زينب محمد عادل كمال الدين ( 279.5 درجة) مدرسة هابي هوم الخاصة – بني سويف / الثاني مكرر

_ حمادة نبيل هديب أحمد ( 279.5 درجة) مدرسة قاي ع م -اهناسيا / الثاني مكرر

_ رحمة محمد شحاتة سعد ( 279.5 درجة) مدرسة نجع الديب ناصر / الثاني مكرر

_ ملك حمدي محمد توفيق ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد سالم شعبان عين بنات _ناصر / الثاني مكرر