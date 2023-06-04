الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع نسب إشغال الشواطئ في القطاع الشرقي بالإسكندرية ورفع الرايات الخضراء

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

ارتفعت نسبة اشغال شواطئ القطاع الشرقي في محافظة الاسكندرية لتصل إلى 25% من إقبال المصطافين، وليزيد اشغالات شاطئ ميامي العام 75% بينما حقق شاطىء جليم العام 50%.

وفيما يخص القطاع الغربي والعجنب فارتفعت نسب الإشغال إلى 25% لليوم الأحد، ليزيد الإقبال من صباح اليوم والذي كان يسجل 5%، مع رفع الرايات الخضراء لاطمأنان المواطنين، و ما ساعد على إقبال المصطافين هدوء حالة البحر في حركة الأمواج، ليسود طقس معتدل باستقرار درجات الحرارة وهدوء شدة الرياح، لتتحسن الأحوال الجوية ويشهد البحر استقرارا عكس الأمس الذي رفعت فيه الرايات الحمراء في كلا القطاعين الشرقي والغربي، لتزيد نسب الاشغالات قليلا لتصل لنسبة 15%.

وفي اطار الإستعدادات التى تتخذها شواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين في جولة مرورية  للدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجه رئيس الإدارة بضرورة الاهتمام ورفع كفاءة دورات المياه وكذلك حالة النظافة العامة للشاطئ، وزيادة عدد حاويات القمامة ووضعها بالقرب من الرواد للمحافظة علي نظافة الشاطئ، لتستقبل شواطىء الاسكندرية روادها من المصطافين وزوار المدينة الساحلية في ٣ فئات سعرية الشواطىء السياحية بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد.

لتوفر الادارة المركزية للسياحة والمصايف ٥ شواطىء عامة بقيمة دخول للفرد 5 جنيهات فقط، يتبعها الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، وهما شاطئ المندرة العام، و شاطئ الانفوشى.


ليتبعهم شواطىء الخدمة لمن يطلبها وعددهم 29 شاطئ، بقيمة دخول للتذكرة بـ10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد، لتزداد قيمة التذكرة تدريجيا لـ١٥ جنيها في الشواطئ المميزة وعددهم 21 شاطئا، شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد.
 

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شواطىء الاسكندية اقبال المصطافين نسب الإشغال الإسكندرية ادارة السياحة والمصايف

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