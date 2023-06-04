الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العلاقات المصرية الموريتانية تاريخ طويل وتعاون مثمر

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الموريتاني

تتسم العلاقات المصرية الموريتانية بطابع خاص، فالتواصل بين الأشقاء في موريتانيا وأرض الكنانة كان وما زال مثمرًا ومستمرًا منذ عهد بعيد يعود إلى ما قبل الإسلام.

وفي السياق ذاته، استعرضت قناة "إكسترا نيوز" تاريخ العلاقات بين مصر وموريتانيا، حيث وضعت مصر وموريتانيا أول حجر أساس في بناء علاقاتهما على الصعيد السياسي عام 1963 حيث زار أول وفد رسمي موريتاني مصر لتكون بداية العلاقات بين البلدين.

كما تتميز العلاقات بين مصر وموريتانيا بتاريخها الطويل والتعاون المشترك، ولعبت مصر دورًا مهمًا في تسوية الخلاف الذي نشأ بين موريتانيا والسنغال في 1989 عبر توقيع اتفاقية سلام بين البلدين بوساطة مصرية في 1992.

وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا شهدت بعد 2013 تطورًا لافتًا وجهدًا ملحوظًا حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين.

وفي مايو الماضي تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة خطية من نظيره الموريتاني تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبًا ولدورها الرائد على المستويين العربي والإفريقي، كما تم تأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا

العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا أيضًا شهدت تطورًا في مجالي التجارة والاستثمار فضلًا عن مواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين.

حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا إلى 25.4 مليون دولار خلال عام 2018، فيما ارتفعت صادرات مصر إلى موريتانيا إلى 23 مليون دولار خلال عام 2018.

العلاقات المصرية الموريتانية مصر وموريتانيا اكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي موريتانيا

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