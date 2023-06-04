كيان محمد صلاح على الشاطئ: "إجازة سعيدة يا مو"

شارك المحترف المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، متابعيه صورًا له أثناء قضائه عطلته الصيفية بعد انتهاء موسمه مع فريقه.

واحتل صلاح مع ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ونشر صلاح صورة تجمعه بابنته كيان على أحد الشواطئ من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، كما نشر أيضًا صورة له في صالة الألعاب الرياضية.

وسجل صلاح 19 هدفًا مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

من المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 10 يونيو، استعدادًا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وجنوب السودان في مباراة ودية.