نائب يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 2023/2024

أعلن النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 2023/2024.

وقال خلال الجلسة العامة "نمر بظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا ثم تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية.

أضاف عمارة “في حقيقة الأمر الخطة تقليدية للغاية ولا يوجد حلول مبتكرة، والمواطن يحتاج مزيد من آليات التنفيذ التي تضمن تفعيل هذه الخطة وتنفيذ السياسيات وضع الاستراتيجيات”، مشيدًا في ذات الوقت بالاستثمارات الخضراء المدرجة في الخطة.

أوضح عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن أزمة النمو السكاني مستمرة ولا توجد استراتيجية واضحة لمواجهتها خاصة أنها تنعكس على عوائد التنمية والمشكلة ممتدة لعقود ، وقال النائب في ملاحظاته أن الخطة تغافلت الخطة الدور التسويقى للدولة المصرية في مجال تنشيط الصادرات مطالبا بمجلس وطني للتسويق.

وبخصوص مجال الشباب والرياضة، قال عمارة "جاءت الخطة بخصوص وزارة الشباب عامة وأوصي بوجود مركز للاستثمار الرياضي وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع.