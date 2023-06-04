الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة بـ"التنسيقية" تطالب بإطلاق مبادرة قومية للتوعية السياحية

النائبة هيام فاروق
النائبة هيام فاروق

قدّمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الاقتصادية بالمجلس ووزيرة التخطيط على الجهد المبذول فى تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 23 /2024.

أضافت النائبة فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المؤشرات القطاعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى تتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى خمس قطاعات ويحتل قطاع السياحة المركز الثانى بنسبة 12%، موضحة يرجع ذلك لأسباب عديدة ربما أبرزها أن السياحة كأحد القطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً، وتتميز بأن قرابة 92% من المنشآت السياحية مملوكة وتدار بواسطة القطاع الخاص ، مما يتيح سرعة اتخاذ القرارات ويجعل القطاع أكثر مرونة فى الآداء.

وأوصت هيام بإطلاق مبادرة قومية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة ويطلق عليها (المبادرة القومية للتوعية السياحية وإنشاء شركات طيران عارض مصرية وتقديم الدعم لها بدلا من دعم الطيران الشارتر الأجنبى.

وشددت على أن من ضمن التوصيات التوجهات الاستراتيجية المذكورة بالخطة :مواصلة تفعيل مبادرات البنك المركزى وغيرها من المبادرات الداعمة لاتحادات القطاع السياحى الخاص.

وأقترحت النائبة ربط الحصول على هذه المبادرات بتعهد المنشأت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديها وتدريبها ( مع ضرورة قيام البنك المركزى بمتابعة تنفيذ هذا الشرط ) لضمان تدريب العمالة لتقديم خدمات متميزة.

وتابعت هيام فاروق من ضمن التوجهات الاستراتيجية المذكورة بالخطة :تفعيل دور مكاتب التنشيط السياحى المصرية بالخارج فى التسويق للمنتج المصرى واقترح أن يتم الإسراع فى إرسال ممثلين سياحيين (ملحق سياحى أو مستشار سياحى) لتشغيل عدد ستة من المكاتب السياحية الموجودة بالفعل ولها مقرات وكذلك إعادة النظر فى إعادة التوزيع الجغرافى لبعض هذه المكاتب على الدول السياحية.

النائبة هيام فاروق مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزيرة التخطيط تقريرخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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