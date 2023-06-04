البابا تواضروس يتعرض لوعكة صحية طارئة

تعرض قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لوعكة صحية طارئة عقب صلاة قداس عيد حلول الروح القدس، صباح اليوم، في كنج مريوط.

وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وعلى هذا من المقرر تأجيل أي اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.