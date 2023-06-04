الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

للمرة الثانية.. "التنسيقية" تلتقي برلمان شباب بيلاروسيا لتبادل الخبرات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني لقاءاتها مع برلمان شباب بيلاروسيا ضمن سلسة من اللقاءات بين الجانبين حيث تم تخصيص اللقاء لتبادل الخبرات في مجالي التعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض الجانب البيلاروسي تجربتهم في تطوير التعليم ودار نقاش حول آليات تطوير التعليم في البلدين وتجربة ربط العملية التعليمية بالتطور التكنولوجي وسوق العمل وقوانين العمل في البلدين، لتأهيل القيادات للإدارة وخصوصا القيادات الشبابية.

واتفق الجانبان على استمرار عقد اللقاءات المتبادلة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبان على التشاور ونقل الخبرات، والعمل على عقد لقاء مباشر في أقرب وقت.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كلًا من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، ورشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، كما حضر من أعضاء التنسيقية إسلام حمدي، وهاجر سعد الدين، وأحمد جبر، ومحمود أبو خضرة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برلمان شباب بيلاروسيا تبادل الخبرات تطوير التعليم آليات تطوير التعليم

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