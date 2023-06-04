الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الصم الأسقفية" تنظم ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب

كنيسة
كنيسة

نظّمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالتعاون مع مدرسة الليسيه الفرنسية ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب لمدة يوم وذلك بمقر المدرسة بمنطقة المعادى.

وقدمت وحدة الصم ورشة عمل تتضمن أساسيات لغة الإشارة مثل كيفية التعرف على الأسماء والأعمار والحروف العربية والإنجليزية، إضافة للأرقام حيث قُدمت الورشة لنحو 25 طالبًا تتراوح أعمارهم من سن 12 وحتى 18 سنة.

تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

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