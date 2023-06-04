الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعى المصرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، وذلك بمناسبة قيام البنك بافتتاح أحدث فروعه بمحافظة السويس.

وخلال اللقاء قدم المحافظ التهنئة لقيادات البنك الزراعى المصرى بافتتاح الفرع الجديد، مؤكدا أنه سيكون إضافة للقطاع المصرفي في المحافظة لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء السويس في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق التنمية الزراعية والريفية برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية المستقبلية الشاملة.
وقد قام العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة نائباً عن المحافظ، وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بافتتاح الفرع الجديد بميدان إسماعيل يس بحي السويس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تم إنشاء فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء، بالإضافة لمركز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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