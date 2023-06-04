الزراعة: فحص 886 ألف طن بطاطس معدة للتصدير منذ بداية العام وحتى نهاية مايو

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت حوالي ٨٨٦ ألف طن، بإجمالي عدد عينات حوالي ٣٤ الف عينة، من بينها حوالي ١٧٤ الف طن تمثل ٦٦٧٤ عينة، تم فحصها خلال شهر مايو.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، الى اجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي ٦٤٢ الف فدان، كذلك بلغ اجمالي المساحات التي تميت صيانتها حوالي ٧٢٣٤ فدانا، كما بلغ اجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي ٦٨ ألف فدان، بينما اجمالي مساحات العروة الصيفية حوالي ٣٦ ألف فدان وذلك حتى نهاية مايو الجاري.

واضافت المشرف على المشروع انه تمت المشاركة هذا العام بعدد من المنافذ ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، ومبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهالينا"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها منفذ بيع دائم لبيع البطاطس في مقر المشروع بالدقي، المنافذ المتحركة في محافظتي المنوفية وبني سويف، والغربية، فضلا عن منفذ اهلا رمضان بمعرض حديقة الأورمان، بالجيزة، كذلك المشاركة في معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المشروع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت بلابل متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق MDM، كذلك تم تحميل عدد 180صورة فضائية بمساحة 780 الف كيلو متر مربع خلال شهر مايو، ليصبح الاجمالى عدد 1060 صورة فضائية بمساحة 4 ملايين كيلومتر مربع لمتابعة أعمال ومهام المناطق الخالية خلال هذا الموسم، فضلا عن متابعة زراعات العروة الصيفية لغرض إنتاج التقاوي لموسم 2023-2024 وادخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 25 حوشه، 480 بيفوت بمساحة 36 الف فدان، اضافة الى المتابعة اليومية لحصاد العروة المحيرة لموسم 2022-2023من خلال منصة planet، وتحرير عدد محاضر 1119 محضرا حصاد للبطاطس الخام المعدة للتصدير خلال شهر مايو، ليصبح الإجمالي 25426 محضرا حصاد لعدد 794 بيفوت حتى تاريخه، والمتابعة اليومية لحصاد العروة الصيفية لموسم 2022-2023 من خلال منصة planet، وتحرير عدد محاضر (5575 محضرا حصاد للبطاطس الخام المعدة للتصدير خلال شهر مايو، ليصبح الإجمالي 6065 محضرا حصاد لعدد 230 بيفوت حتى تاريخه.

وأشارت الى انه يتم عمل التحليلات اللازمة: ملوحة التربة، رطوبة النبات، وصحة النبات على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، كذلك رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين تابع مزرعتك وهي منصة تجريبية تقدم خدمة منفردة للمزارعين واصحاب الشركات الذين لهم زراعات داخل المناطق الخالية.