الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المدير التنفيذى للأهلى: ثقتنا كبيرة فى الجماهير وخروج المباراة بالشكل المطلوب

سعد شلبي
سعد شلبي

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي للأهلي، ثقته الكبيرة في جماهير الأهلي الوفية وتعاونها الكامل مع رجال الأمن والقائمين على التنظيم، والظهور بالشكل الحضاري، كعادتهم دائما في مثل هذه المواقف. 

وأضاف أن جماهير الأهلي، على مدار تاريخها، معروفة بالالتزام والتعاون وعدم اصطحاب أي محظورات وإعلاء المصلحة العامة بما يحقق الدعم والمساندة الكاملة للفريق في مباراته المرتقبة أمام الوداد المغربي الشقيق مساء اليوم.

وقال إن جماهير الأهلي لديها الوعي الكافي وتدرك جيدا أهمية المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانة الكرة المصرية. 

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع رجال الداخلية لتوفير كافة الاحتياطات الأمنية لتأمين دخول وخروج الجماهير بالشكل الذي يحفظ سلامة الجميع.

يلتقي النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم، الأحد، مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

والتقى الفريقان من قبل في إحدى عشرة مباراة خلال ست مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

اتسمت لقاءات الفريقين خلال تاريخ المواجهات بينهما بالتكافؤ، حيث فاز الأهلي في أربع مباريات، وفاز الوداد في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً في مرمى الوداد بينما استقبلت شباكه أحد عشر هدفًا.

بدأت مواجهات الفريقين عام 2011، حيث التقيا في دوري المجموعات، وتعادلا بالقاهرة بنتيجة 3-3، أحرز للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 أحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية كانت في دوري المجموعات عام 2016، تعادل الفريقان في الإسكندرية بدون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2017، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للاشىء أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.

كولر الوداد المغربي سعد شلبي نهائي دوري أبطال إفريقيا الاهلى

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