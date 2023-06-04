الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"إعلان سيارة وهمى".. كشف غموض العثور على جثتين بجوار مدرسة فى قنا

جثتي شخصين
جثتي شخصين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثتي شخصين بهما إصابات طلق ناري داخل زراعات القصب بجوار مدرسة الأوسط قمولا، قرية بشلاو، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، أمس الأول، يفيد بالعثور على جثتي روماني عطا شوقي، يبلغ من العمر 40 عامًا، وطلعت نبيه عبدالمسيح، 40 عامًا، من محافظة أسيوط ومقيمين في الخانكة، بهما إصابات طلق ناري في قرية بشلاو، مركز نقادة.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليهما أرادا شراء سيارة من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فتواصلا مع أصحاب المنشور وجاءا إلى محافظة قنا لإتمام عملية الشراء، لكن توضح أن المنشور وهمي وأصحابه لصوص أرادوا سرقتهما وعند التصدي لهم أطلقوا عليهما أعيرة نارية أودت بحياتهما.

 

تقرر نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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