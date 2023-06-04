الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تنظيف وتسوية الرمال بشاطئ الفيروز

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإسراع في إنهاء أعمال تنظيف وتسوية الرمال بمنطقة شاطئ الفيروز حتى مدخل كبرى روميل، مع بدء حركة السياحة على المحافظة.

ومرّ محافظ مطروح على أعمال مد البنية التحتية وأعمال الرصف بمنطقة سوانى زهويق بمنطقة باب البحر، حيث تتواصل أعمال تسوية السن تمهيدا لأعمال الرصف قريبا.

وتعمل أجهزة المدينة كخلية النحل لسرعة إنهاء رفع كفاءة الشواطئ لتتجمل وتتنزين لتكون في أبهى صورها لاستقبال مصطافي ومحبي وزائري المدينة، وفقا لتصريحات عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح.

وأعلن عبدالمجيد عن استمرار أعمال تمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ للاستعداد لموسم الصيف، ضمن جهود مجلس المدينة وأجهزته الميدانية «النظافة- التشجير- الحملة الميكانيكية- الشواطئ- تحسين البيئة»، بالإضافة إلى رفع المخلفات بجميع أنواعها من الشواطئ، في إطار استعدادات المدينة لرفع كفاءة الشواطئ، لظهورها بالمظهر الحضاري والسياحي، استعدادا للموسم الصيفي السياحي.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
الخدمات المقدمة للمواطنين أعمال الرصف البنية التحتية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح منطقة باب البحر

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