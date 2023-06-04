الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة على ضم سفيان أمرابط في الصيف

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إبرام صفقة قوية ومميزة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم سفيان أمرابط

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، في الصيف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد قد يُقدم عرضًا ضخمًا لإقناع سفيان أمرابط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وجود فريق مانشستر يونايتد في سباق التنافس على التعاقد مع أمرابط يُشكّل خطرًا كبيرًا على نادي برشلونة، الذي يريد ضم اللاعب منذ الشتاء الماضي، ولكن تعثرت الصفقة في اللحظات الأخيرة؛ بسبب عدم توصلهم لاتفاق يرضي الطرفين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن سفيان أمرابط يُعد أولوية لفريق برشلونة، الذي يرغب في الحصول على خدماته بشدة لتعويض رحيل النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

ونوّهت الصحيفة، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يضع أهدافًا أخرى كبدائل محتملة في حال فشل صفقة ضم سفيان أمرابط في الصيف، مثل الألماني إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، وجوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمغربي سفيان أمرابط، صاحب الـ26 عامًا، رفقة فيورنتينا الإيطالي، في 30 يونيو 2024.

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