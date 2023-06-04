رائعة جارسيا ماركيز عرض مسرحى على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق، العرض المسرحي "موت معلن" قصة الروائي العالمي جابريال جارسيا ماركيز، إخراج معتز مدحت، تمثيل الفرقة القومية لقصر ثقافة الزقازيق، ديكور بيرو صلاح، تنفيذ ديكور عبدالرحمن حداد، أزياء أحمد كارم، تأليف موسيقى وألحان رفيق يوسف، أشعار أحمد رجب، مخرج منفذ عبد الله أحمد، مساعد مخرج محمد إسماعيل، محمد الشرقاوي، عبد الرحمن عيسى، مخرج مساعد أحمد الشوربجي، محمد مصطفى، مروان أباظة.

تدور أحداث المسرحية جميعها ما بين الساعة الثالثة بعد منتصف ليلة الإثنين المعهودة، والساعة السابعة صباحا، وهي ساعة قتل "سنتياجو نصار" على يد الأخوين التوأم "بابلو فيكاريو" و"بيدرو فيكاريو" ثأرا لشرفهما، الذى انتهكه نصار، على حد زعم أختهما أنجيلا، وقد استفاد هذا الروائي الأمريكي اللاتيني في بناء صورة القصة، التي كانت مهشمة فى ذاكرته، من شهادات بعض الذين حضروا مأساة موت سنتياغو نصار.

ويعد مقتل "نصار" في مسرحية موت معلن تجعل المشاهد فى حيرة من أمره بشأن هذا الموت، فهو من ناحية يقدم كثيرا من الشكوك في صدق التهمة الموجهة إلى "نصار"، ويظهر أن أحدا ممن عرفوا "نصاراً" و"أنجيلا فيكاريو" لم يصدق أن هذا العربي المهاجر قد اقترف جريمة انتهاك شرف أسرة "فيكاريو"، حتى ماركيز كان متشككا فى إمكانية وقوع ذلك ومن ناحية ثانية يجعل الاحتمال الثاني، وهو إمكانية حدوث الانتهاك، معقولاً وقابلاً للتصديق.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويقدمه فرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله خلال الفترة من 29 مايو وحتى اليوم 4 يونيو بمسرح قصر ثقافة الزقازيق.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.