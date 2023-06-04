بي ابنفما امباراكليتون.. اللحن الرسمي لاحتفالات الأقباط بعيد العنصرة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الأحد، بعيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة.

وقال المرتل الكنسي مينا منتصر، أستاذ مادة الألحان، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة إن لحن بي ابنفما امباركليتون هو اللحن الرسمي الذي يُرتل في احتفالات العنصرة داخل جميع الكنائس، كما أنه يُرتل داخل الأفراح الكنسية.

تابع أن الكنائس ترتل اللحن بلغتين اليونانية والعربية، فتقول كلماته اليونانية: بي إبنيفما إمباراكليتون في إيطاف إي إيجين ني أبوسطولوس: خين إبشاي إنتي بينتيكوستي: أفصاجي خين هان ميش إنلاس.. أسشوبي إيطاف جوك إيفول : إنجي ني إيهوأوو إنتي تي بينتيكوستي : ناف ثوّيت تيرو هيّوما: إنجي بي ميت إسناف إن أبوسطولوس.. بي ابنيفما إمباراكليتون: إيطاف إي إيبيسيت إيفول خين إتفي: أففورش إيجين إف أوواي إف أوواي: أفصاجي خين هان ميش إنلاس".

وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة للعربية: الروح المعزّى: الذي حلً علي الرسل: في عيد الخمسين: فتكلّموا بألسنة كثيرة.. و كان لما كمُلت : أيام الخمسين: كانوا مجتمعين كلهم معاً : الإثني عشر رسولاً.. الروح المعزّي: لمّا نزل من السماء: انبسط علي كل واحد و واحد: فنطقوا بألسنة كثيرة.