محافظ مطروح يوجه بالإسراع فى إصلاح كسر خط المياه بمنطقة فوكة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات مع التشديد على الإسراع بجهود الانتهاء لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ مطروح أعمال مد شبكة المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي بالمحافظة من شارع الملح حتى مدخل أندلسية وأعمال مد شبكة كابلات تحسين خدمة الاتصالات بشارع علم الروم، موجهًا لمنطقة تليفونات مطروح للإسراع في إنهاء الأعمال وإعادة الشيء لأصله مع تيسير حركة الطريق بمنطقة العمل.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال مد مأخذ مياه البحر لمحطة الرميلة ٤ بطاقة ٦٥ ألف م٣ والذي تنفذه إداره المياه، بالإضافة إلى تفقد محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ومتابعة كميات ضخ المياه.

واستمع محافظ مطروح لمهندسي المحطات حول نسبة كميات ضخ المياه من الوحدات مع أعمال صيانة الفلاتر وإزالة رواسب البحر عقب نوبة الطقس الأيام الماضية، موجهًا بالإسراع في إنهاء الأعمال والعمل على استقرار ضخ المياه بمزيد من الكميات لمناطق المدينة.

وناقش محافظ مطروح مقترحات العمل على زيادة نسبة الضخ سواء من مد مأخذ محطات التحلية واحد واثنين وثلاثة إلى عمق أطول مع مأخذ محطة الرميلة ٤ وإنشاء حوض كبير للترسيب لمنع دخول الرواسب إلى الفلاتر مما يعمل على زيادة الضخ.

ووجّه محافظ مطروح شركة مياه الشرب بالإسراع في أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة فوكة على الطريق الدولى الساحلي والإسراع في توفير وضخ المياه للمواطنين.

IMG-20230604-WA0085

IMG-20230604-WA0084

IMG-20230604-WA0081

IMG-20230604-WA0082

IMG-20230604-WA0083

IMG-20230604-WA0080

IMG-20230604-WA0079

IMG-20230604-WA0078

IMG-20230604-WA0077

IMG-20230604-WA0069

IMG-20230604-WA0068

IMG-20230604-WA0071

IMG-20230604-WA0062

IMG-20230604-WA0061

IMG-20230604-WA0065

IMG-20230604-WA0064

IMG-20230604-WA0063

IMG-20230604-WA0066

IMG-20230604-WA0067

IMG-20230604-WA0050

IMG-20230604-WA0055