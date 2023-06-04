الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة السولية ومعلول مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد فى نهائى إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

حرص لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي عمرو السولية وعلى معلول، لاعبا القلعة الحمراء الكبارعلى عقد جلسة خاصة  مع زملائهما فى معسكر الفريق المغلق بالتجمع الخامس قبل ساعات من مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن الثنائي معلول والسولية خلال الجلسة أكدا ضرورة التركيز الشديد وعدم الاستعجال فى التسجيل، لأن تلك النوعية من المباريات قد لا تحسم مبكرا.

وأضاف المصدر أن اللاعبين شددا بضرورة ضبط النفس وعدم العصبية أوالرد علي بعض بأي أسلوب مهما كانت مجريات المباراة، وأن يكون هدفنا هو تحقيق المكسب 

وأشار المصدر إلي أن معلول والسولية طالبا لاعبي الفريق بضرورة اللعب بكل حماس وقتال على المكسب وعدم الانسياق وراء استفزازات لاعبي الفريق المغربي.

واختتم المصدر أن اللاعبين تعاهدوا على بذل قصاري جهدهم خلال اللقاء وعدم الاستسلام لأي هزة فنية والقتال علي المكسب لإسعاد الجماهير التي تتواجد في المدرجات.

كولر الاهلى على معلول عمرو السولية الوداد المغربي

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